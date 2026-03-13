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CPI do INSS
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Após pedido de Gilmar Mendes, julgamento sobre quebra de sigilos de Lulinha será no plenário físico do STF

A data para a análise do caso não é definida de imediato, cabendo ao presidente do Supremo pautá-la

Estadão Conteúdo

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