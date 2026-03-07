Após Moraes negar conversa com Vorcaro, jornal diz que mensagens foram extraídas e periciadas pela PF

Daniel Vorcaro e Alexandre de Moraes teriam trocado mensagens no dia da prisão do banqueiro. Banco Master / Nelson Jr / STF /Divulgação

Em reportagem publicada na noite desta sexta-feira (6), o jornal O Globo disse que os dados das mensagens que teriam sido trocadas no dia 17 de novembro do ano passado entre o dono do Banco Master, Daniel Vorcaro, e o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes foram analisadas pela Polícia Federal (PF).

Conforme a publicação, os dados foram retirados do celular de Vorcaro por meio de análise técnica da PF, que permite visualizar, ao mesmo tempo, a tela de WhatsApp com as mensagens e as imagens de visualização única nela contida.

Em nota divulgada pela Secretaria de Comunicação do STF nesta sexta-feira, Moraes negou que tenha conversado com o banqueiro no dia em que ele foi preso.

"Diferentemente do material enviado à CPMI do INSS, o material a que o GLOBO teve acesso não é fruto de comparação entre os horários dos textos que constam em blocos de nota de Vorcaro e as mensagens enviadas por ele, embora coincidam, e sim resultado da extração realizada por um software específico que exibe conjuntamente as mensagens e os arquivos enviados, revertendo, na prática, a visualização única da mensagem", diz O Globo.

Ainda de acordo com o jornal, no material exibido constam no envio das mensagens o número e o nome do ministro Alexandre de Moraes, "que foi conferido e checado pelo jornal". O Globo afirma, também, que as informações foram checadas na quinta-feira (5) com fontes que acompanham o caso.

O número utilizado por Moraes à época "não só respondeu quatro vezes às mensagens de Vorcaro com imagens de visualização única como respondeu com emojis de aprovação à primeira e à última mensagem enviada", afirmou a matéria do jornal O Globo.

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Moraes negou contato

O ministro Alexandre de Moraes negou uma suposta troca de mensagens com o dono do Banco Master, Daniel Vorcaro, preso pela Polícia Federal (PF). A nota (leia a íntegra abaixo) foi divulgada nesta sexta-feira (6) pela Secretaria de Comunicação do STF a pedido do gabinete de Moraes.

Leia a nota na íntegra:

"A Secretaria de Comunicação do Supremo Tribunal Federal, por solicitação do gabinete do ministro Alexandre de Moraes, informa:

Análise técnica realizada nos dados telemáticos de Daniel Vorcaro, tornados públicos pela CPMI do INSS, constatou que as mensagens de visualização única enviadas por ele no dia 17 de novembro de 2025 não conferem com os contatos do ministro Alexandre de Moraes nos arquivos apreendidos.

No conteúdo extraído do celular do executivo pelos investigadores, os prints dessas mensagens enviadas por Vorcaro estão vinculadas a pastas de outras pessoas de sua lista de contatos e não constam como direcionadas ao ministro Alexandre de Moraes.

A mensagem e o respectivo contato estão na mesma pasta do computador de quem fez os prints (Vorcaro). Ou seja, fica demonstrado que as mensagens (prints) estão vinculadas a outros contatos telefônicos no computador de Daniel Vorcaro, jamais ao Ministro Alexandre de Moraes.