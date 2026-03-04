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Ameaças, infiltração no BC e informações sigilosas: o que levou à nova prisão de Vorcaro

Segundo a investigação, conversas interceptadas apontam tentativa de simular crime comum para encobrir ataque físico e silenciar críticas na imprensa

Leonardo Martins

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Rodrigo Celente

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