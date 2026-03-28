Política

Trama golpista

Alexandre de Moraes nega livre acesso a filhos de Jair Bolsonaro durante prisão domiciliar

Na justificativa, o ministro afirmou que a prisão domiciliar concedida ao ex-presidente é excepcional e foi autorizada exclusivamente por razões de saúde

Estadão Conteúdo

Naomi Matsui

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS