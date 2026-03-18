Advogado de Daniel Vorcaro procura PF para tratar sobre acordo de delação premiada

A Polícia Federal (PF) foi procurada pelo advogado José Luís Oliveira Lima, que representa Daniel Vorcaro, para falar sobre o interesse do banqueiro em firmar um acordo de delação premiada.
Conforme apurou a TV Globo, o advogado afirmou que o banqueiro se compromete a entregar todas as informações, sem poupar ninguém.
Vorcaro trocou a equipe de defesa no último dia 13, justamente para negociar um acordo de delação premiada. O criminalista Pierpaolo Bottini, que era contra uma delação, deixou o caso e repassou para José Luís de Oliveira Lima, que é mais favorável a essa estratégia.
O banqueiro está preso desde 4 de março. A PF pediu sua prisão após descobrir que ele tinha um grupo armado para ameaçar adversários, invadir sistemas de informática e obter documentos sigilosos de investigações, além de outras ações consideradas ilegais.
Ele também é investigado por fraudes bilionárias envolvendo a venda de títulos de crédito falsos que podem ter gerado um prejuízo estimado em R$ 12 bilhões.