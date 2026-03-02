Política

Caso da cadeirada
Notícia

Acordo judicial encerra disputa entre Datena e Pablo Marçal após agressão em debate

Acordo, referente ao episódio ocorrido na eleição municipal de 2024, também põe fim a outros processos na Justiça entre ambos e tem cláusulas confidenciais

Estadão Conteúdo

Zero Hora

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