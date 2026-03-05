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Abertura da janela partidária redesenha bancadas estadual e federal do RS a meses das eleições

No Estado, maior beneficiado será o PSD do governador Eduardo Leite. Período de migração permite que parlamentares mudem de sigla sem risco de cassação por infidelidade partidária

Carlos Rollsing

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