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STF e Congresso vão elaborar proposta de transição para pagamento de "penduricalhos"

Decisão foi tomada após reunião entre os presidentes do Supremo, Edson Fachin, do Senado, Davi Alcolumbre, e da Câmara, Hugo Motta

Zero Hora

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