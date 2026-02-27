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RS é o quinto Estado que mais gasta com instituições de Justiça, aponta levantamento

Despesas com Tribunal de Justiça, Ministério Público e Defensoria Pública somaram R$ 5,6 bilhões em 2024. Montante equivale a 8,7% do orçamento gaúcho daquele ano

Mathias Boni

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