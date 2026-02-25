Política

Por unanimidade
Notícia

Quem são os irmãos Brazão, condenados pela morte da vereadora Marielle Franco

Relator do caso, ministro Alexandre de Moraes foi acompanhado por Cristiano Zanin, Cármen Lúcia e Flávio Dino. Julgamento ocorreu na Primeira Turma

Zero Hora

Enviar email

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS