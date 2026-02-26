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Quem é Lulinha, filho mais velho de Lula que teve quebra de sigilo bancário após decisão da CPI do INSS

Fábio Luís Lula da Silva é empresário e formado em Biologia. Defesa nega irregularidades e afirma que ele não é investigado na operação

Murilo Rodrigues

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