Quem é Lulinha, filho mais velho de Lula que teve quebra de sigilo bancário após decisão da CPI do INSS

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Fábio Luís é o primogênito de Lula com a ex-primeira-dama Marisa Letícia. DIDA SAMPAIO / AGÊNCIA ESTADO

Fábio Luís Lula da Silva, o Lulinha, teve seu sigilo bancário e fiscal quebrado nesta quinta-feira (26) após aprovação da Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) do INSS.

Aos 51 anos, o filho mais velho do presidente Luiz Inácio Lula da Silva passou a ser citado no contexto das investigações que apuram suspeitas de irregularidades em descontos aplicados a aposentados e pensionistas.

A sessão que resultou na aprovação foi marcada por tensão entre parlamentares. Governistas se aproximaram da mesa para protestar contra o resultado, houve empurra-empurra e troca de ameaças, e os trabalhos chegaram a ser interrompidos. Apesar da decisão, até o momento Lulinha não é investigado formalmente nem foi alvo direto de operações.

A medida, porém, ocorre em meio à pressão de parlamentares da comissão que defendem aprofundar a apuração sobre possíveis conexões indiretas mencionadas no material reunido pela Polícia Federal (PF). A base aliada do governo vai apresentar recurso ao presidente do Congresso Nacional, Davi Alcolumbre (União-AP), contra a decisão.

Quem é Lulinha?

Nascido em São Bernardo do Campo (SP), Fábio Luís é o primogênito de Lula com a ex-primeira-dama Marisa Letícia e integra o grupo de cinco filhos do presidente. Formado em Ciências Biológicas pela Universidade Paulista (Unip), iniciou a vida profissional longe do empresariado.

Um de seus primeiros trabalhos foi como monitor no Zoológico de São Paulo, função exercida antes de ganhar notoriedade pública. A mudança de trajetória ocorreu no início dos anos 2000, quando passou a atuar como empresário.

Nesse período, seu nome ficou associado à Gamecorp, empresa de conteúdo multimídia que posteriormente adotou o nome G4 Entretenimento. A companhia chegou a operar a PlayTV, canal de TV por assinatura voltado ao público jovem e ao universo dos games, que teve entre parceiros e patrocinadores empresas como Itaú e Samsung e chegou a liderar o Ibope em seu segmento.

O crescimento da empresa, impulsionado por aportes relevantes de grupos de telecomunicações, especialmente a Telemar/Oi, colocou o filho do presidente no centro de questionamentos que se arrastaram por anos.

Em 2019, o Ministério Público Federal denunciou Lulinha e outras 10 pessoas por suposto recebimento de vantagens indevidas da Oi/Telemar entre 2004 e 2016. Em 2022, porém, o Tribunal Regional Federal da 3ª Região arquivou o inquérito por ausência de provas.

Mudança para a Espanha

Nos últimos anos, Lulinha também foi alvo recorrente de boatos nas redes sociais sobre supostos negócios no setor agropecuário e no mercado internacional de petróleo.

Segundo a Folha, aliados do presidente Lula informaram em 2025 que o empresário planejava se mudar para Madri, na Espanha, para trabalhar na área de tecnologia na iniciativa privada, sem vínculos com o setor público.

A mudança teria como objetivo exercer atividade profissional fora do ambiente de polarização política no Brasil. Antes disso, em 2019, ele anunciou a venda de sua participação na Gamecorp.

Por que o nome voltou à CPI do INSS

O empresário foi mencionado em mensagens e anotações apreendidas pela Polícia Federal no âmbito da investigação sobre o chamado esquema do INSS.

Segundo o relator da CPI, deputado Alfredo Gaspar (União-AL), a quebra de sigilo foi considerada necessária após comunicações interceptadas indicarem possível relação indireta com pagamentos sob investigação.

— A necessidade de investigar Fábio Luís decorre diretamente de mensagens interceptadas em que Antônio Camilo, ao ser questionado sobre o destinatário de um pagamento de R$ 300 mil destinado à empresa de Roberta Luchsinger, responde explicitamente tratar-se de "o filho do rapaz" — declarou o relator.

Uma das transferências citadas, de R$ 300 mil, aparece nas mensagens analisadas pela PF. Segundo o jornal Folha de S.Paulo, os investigadores tentam esclarecer se a referência ao "filho do rapaz" diz respeito a Lulinha.

De acordo com a Polícia Federal, pagamentos determinados por Antônio Carlos Camilo Antunes, conhecido como Careca do INSS, teriam sido destinados à empresa RL Consultoria e Intermediações, da qual Roberta é sócia.

Os repasses teriam partido da Brasília Consultoria Empresarial Ltda., apontada como empresa de fachada ligada ao grupo de Antunes, sob justificativa de serviços que não teriam sido efetivamente prestados. Ela é apontada nas investigações como pessoa próxima de Lulinha e nega irregularidades.

Questionado no início de fevereiro, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva afirmou que todos os envolvidos no esquema serão investigados.

— Quando saiu o nome do meu filho, eu chamei o meu filho aqui, e eu falo isso com todo mundo. Olhei no olho do meu filho e falei: "Só você sabe a verdade. Se você não tiver, se defenda". Porque é assim que eu trato as coisas, com muita seriedade — declarou o presidente.

Em dezembro, a própria CPI mista do INSS havia rejeitado um pedido de convocação de Lulinha para depor. A senadora Eliziane Gama (PSD-MA) afirmou à época que os requerimentos se baseavam em narrativas políticas sem provas materiais. Já o deputado Paulo Pimenta (PT-RS), ex-ministro da Secretaria de Comunicação, disse que a a tentativa era "fora de propósito".

O que diz a defesa

A defesa de Lulinha sustenta que ele não tem ligação com as fraudes investigadas e que nunca recebeu recursos de origem criminosa. Os advogados também ressaltam que o empresário não foi alvo da Operação Sem Desconto, conduzida pela Polícia Federal.