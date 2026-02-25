Primeira Turma do STF retoma julgamento de acusados de serem mandantes do assassinato de Marielle Franco; assista ao vivo

A Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF) concluiu, nesta quarta-feira (25), o julgamento dos acusados de planejar o assassinato da vereadora do Rio de Janeiro Marielle Franco

concluiu, nesta quarta-feira (25), o julgamento dos da vereadora do Rio de Janeiro Por unanimidade, os ministros votaram por condenar os irmãos Chiquinho e Domingos Brazão por planejar e mandar matar Marielle e o motorista Anderson Gomes, em março de 2018, no Rio de Janeiro

os irmãos Chiquinho e Domingos Brazão por planejar e mandar matar Marielle e o motorista Anderson Gomes, em março de 2018, no Rio de Janeiro Votaram os integrantes da turma: Alexandre de Moraes, relator do caso, Cristiano Zanin, Cármen Lúcia e Flávio Dino (presidente da turma).

Ao fim do julgamento, os ministros definirão as penas dos condenados

Também foram condenados: Rivaldo Barbosa de Araújo Júnior, delegado e ex-chefe da Polícia Civil do RJ, por obstrução à justiça corrupção passiva; Ronald Paulo Alves Pereira, major da Polícia Militar, por duplo homicídio e homicídio tentado; e Robson Calixto Fonseca, policial militar e ex-assessor de Domingos Brazão, por organização criminosa.

O assassinato de Marielle

O crime aconteceu em 14 de março de 2018, no bairro Estácio, zona central do Rio. Ela voltava de carro para a sua casa, no bairro da Tijuca, zona norte do Rio, depois de participar de uma reunião com mulheres negras na Lapa.

A vereadora tinha 38 anos e estava acompanhada pelo motorista Anderson Gomes, de 39 — que também morreu —, e pela assessora parlamentar Fernanda Chaves, de 43.

O julgamento corre no STF devido ao foro de Chiquinho Brazão, um dos acusados pelo crime, que na época dos fatos era deputado federal.

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Quem são os réus e quais os crimes imputados?

Domingos Brazão

Conselheiro do Tribunal de Contas do Rio de Janeiro (TCE-RJ). Segundo a acusação, ordenou a morte de Marielle por se opor à atuação política dela na Câmara de Vereadores do Rio de Janeiro. Responde por duplo homicídio qualificado contra Marielle e Anderson, tentativa de homicídio da assessora Fernanda Chaves e organização criminosa

João Francisco “Chiquinho” Brazão

Ex-deputado federal. Teve mandato cassado em 2025 por excesso de faltas e atualmente está sem partido. Segundo a acusação, ordenou a morte de Marielle por se opor à atuação política dela na Câmara de Vereadores do Rio de Janeiro. Responde por duplo homicídio qualificado contra Marielle e Anderson, tentativa de homicídio da assessora Fernanda Chaves e organização criminosa.

Rivaldo Barbosa

Delegado da Polícia Civil do Rio de Janeiro. Segundo a acusação, usou a posição de comando para dificultar as investigações e evitar que os mandantes do crime fossem conhecidos. Responde por duplo homicídio qualificado contra Marielle e Anderson e tentativa de homicídio da assessora Fernanda Chaves.

Ronald Paulo de Alves

Ex-policial militar. A acusação diz que teria monitorado as atividades de Marielle e fornecido informações aos executores para que o crime fosse cometido. É réu por duplo homicídio qualificado contra Marielle e Anderson e tentativa de homicídio da assessora Fernanda Chaves.

Robson Calixto Fonseca, o "Peixe"