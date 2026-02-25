Política

Crime em março de 2018
Notícia

Primeira Turma do STF retoma julgamento de acusados de serem mandantes do assassinato de Marielle Franco; assista ao vivo

Cinco réus são apontados como responsáveis por planejar ataque a vereadora, que também matou o motorista dela, Anderson Gomes

Zero Hora

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