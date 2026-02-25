Política

Crime em 2018
Notícia

Primeira Turma do STF condena irmãos Brazão a 76 anos e 3 meses de prisão pela morte de Marielle

Definição foi por unanimidade: relator do caso, ministro Alexandre de Moraes foi acompanhado por Cristiano Zanin, Cármen Lúcia e Flávio Dino

Zero Hora

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