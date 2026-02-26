PF afasta Eduardo Bolsonaro do cargo de escrivão durante processo disciplinar

Eduardo Bolsonaro deveria ter retornado ao trabalho em dezembro de 2025. WILTON JUNIOR / ESTADAO CONTEUDO

A Polícia Federal afastou o ex-deputado federal Eduardo Bolsonaro do cargo de escrivão até a conclusão do Processo Administrativo Disciplinar (PAD) instaurado para apurar faltas não justificadas na delegacia de Angra dos Reis. A decisão foi publicada em 10 de fevereiro no Diário Oficial da União e formalizada por portaria assinada pelo corregedor regional da PF no Rio de Janeiro.

Segundo o g1, o procedimento vai analisar se houve abandono de cargo. O filho do ex-presidente Jair Bolsonaro deveria ter retornado ao trabalho em 19 de dezembro de 2025. O documento determina que Eduardo entregue a carteira funcional e a arma institucional ao chefe imediato em até cinco dias úteis, salvo orientação contrária da autoridade responsável.

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