PF afasta Eduardo Bolsonaro do cargo de escrivão durante processo disciplinar

A Polícia Federal afastou o ex-deputado federal Eduardo Bolsonaro do cargo de escrivão até a conclusão do Processo Administrativo Disciplinar (PAD) instaurado para apurar faltas não justificadas na delegacia de Angra dos Reis. A decisão foi publicada em 10 de fevereiro no Diário Oficial da União e formalizada por portaria assinada pelo corregedor regional da PF no Rio de Janeiro.
Segundo o g1, o procedimento vai analisar se houve abandono de cargo. O filho do ex-presidente Jair Bolsonaro deveria ter retornado ao trabalho em 19 de dezembro de 2025. O documento determina que Eduardo entregue a carteira funcional e a arma institucional ao chefe imediato em até cinco dias úteis, salvo orientação contrária da autoridade responsável.
O ex-parlamentar está nos Estados Unidos desde março de 2025 e afirma que não retornará ao Brasil por se considerar alvo de perseguição política. Ele é réu em ação no Supremo Tribunal Federal.