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Pagamento de licença a juízes do RS será encaminhado para votação do CNJ em março

Debate sobre desembolso extra a magistrados gaúchos acontece enquanto STF julga nacionalmente tema das verbas indenizatórias

Gabriel Jacobsen

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