Pagamento de licença a juízes do RS será encaminhado para votação do CNJ em março

Pedido de associação de juízes do RS foi aceito por unanimidade pelo Órgão Especial do Tribunal de Justiça gaúcho. Bruno Todeschini / Agencia RBS

A decisão do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul (TJ-RS) de autorizar o pagamento retroativo de licença compensatória a magistrados começará a ser analisada em março pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ). Caberá ao órgão nacional aprovar ou vetar a decisão tomada pelo tribunal gaúcho.

A decisão de autorizar o pagamento das licenças foi tomada por unanimidade na segunda-feira (26) pelo Órgão Especial do TJ. A demanda de pagamento foi levada pela Associação dos Juízes do Rio Grande do Sul (Ajuris).

De acordo com o desembargador Túlio Martins, presidente do Conselho de Comunicação do TJ, o acórdão da decisão deve ser publicado até esta sexta-feira (27). Depois disso, segundo Martins, será aberto o prazo de 15 dias para recursos — a tendência é de que não haja contestações, visto que a demanda da associação de juízes foi aceita pelo TJ.

Passado o prazo, o processo será encaminhado para o CNJ, onde será analisado primeiro por um relator e, depois, pelo pleno do conselho. Mesmo que seja aprovado pelo CNJ, o pagamento do benefício a juízes gaúchos depende de um debate mais amplo que está ocorrendo no Supremo Tribunal Federal (STF) sobre o tema.

Discussão no STF

Nos últimos dias, os ministros do STF Gilmar Mendes e Flávio Dino decidiram proibir o pagamento dos chamados "penduricalhos", isto é, valores relativos a verbas indenizatórias que não estão previstos em lei. O pagamento de verbas indenizatórias além do salário-base gera contracheques acima do teto constitucional para juízes, desembargadores e outros grupos de servidores públicos.

Posteriormente, Gilmar Mendes determinou a suspensão do pagamento de verbas indenizatórias instituídas com base em leis estaduais.

O presidente do STF, Edson Fachin, adiou a conclusão do julgamento que trata dos pagamentos acima do teto para 25 de março. Até a conclusão do julgamento, as decisões individuais dos ministros continuarão vigentes.

O que disse o TJ-RS:

"O Tribunal de Justiça do RS esclarece que o Órgão Especial (OE) aprovou em sessão na segunda-feira (24/2) a data de início da vigência da licença compensatória para a magistratura gaúcha. Trata-se de um simples alinhamento temporal com os Tribunais de Justiça dos demais estados do país e com decisões anteriores do Conselho Nacional de Justiça (CNJ). Importante ressaltar que não haverá qualquer pagamento a partir do que foi aprovado no OE, visto que o resultado da votação ainda será encaminhado ao CNJ e depende de confirmação dos conselheiros para pagamento.

O acórdão da decisão do OE ainda está sendo redigido, pois parte do voto foi apresentado oralmente durante a sessão.

Desembargador Túlio Martins

Presidente do Conselho de Comunicação do TJRS"

O que disse a Ajuris:

"A Associação dos Juízes do Rio Grande do Sul (AJURIS) esclarece que a decisão unânime do Órgão Especial do Tribunal de Justiça representa o reconhecimento de um direito já assegurado à magistratura, conforme entendimentos consolidados no âmbito de outros tribunais brasileiros, fundamenta-se em lei de caráter nacional e respeita reiteradas decisões do Conselho Nacional de Justiça (CNJ).

A licença compensatória decorre do acúmulo de funções, que exige esforço adicional dos magistrados, sobretudo no Rio Grande do Sul, que tem o Judiciário mais demandado e mais produtivo do país.

O reconhecimento do pleito apresentado pela AJURIS preserva os princípios da isonomia e da simetria, garantidos pela Constituição, valoriza a magistratura gaúcha e respeita as recentes decisões do STF, por se tratar de direito já reconhecido e pleiteado pela associação ainda no ano de 2024 e de verba já instituída e regularmente paga, sem inovações jurídicas.