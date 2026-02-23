Política

Início dos debates
Notícia

Novo plano diretor começa a ser votado em até uma semana pela Câmara de Porto Alegre

Projeto pode ser analisado a partir de quarta-feira (25), abrindo debates que devem se estender por pelo menos dois meses no Legislativo da Capital

Gabriel Jacobsen

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