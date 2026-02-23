Novo plano diretor começa a ser votado em até uma semana pela Câmara de Porto Alegre

Se houver acordo entre base e oposição, processo poderá ser acelerado. Fernando Antunes / Câmara de Vereadores de Porto Alegre / Divulgação

A proposta do governo de Sebastião Melo para a revisão do plano diretor de Porto Alegre começará a ser votada pelos vereadores da Capital entre quarta-feira (25) e a próxima segunda-feira (2), abrindo um debate que se estenderá por semanas no plenário da Câmara da Capital. O projeto da prefeitura prevê, dentre uma série de mudanças, autorizar a construção de prédios mais altos na cidade e reduzir os recuos mínimos entre as edificações.

O líder do governo Melo na Câmara, vereador Idenir Cecchim, diz que a revisão do plano diretor pode começar a ser votado na quarta-feira, mas que a tendência é de início da apreciação na próxima segunda-feira.

O desejo de Cechim é de que a votação termine até o fim de março, a depender da construção de acordos com a oposição.

— Tem algumas emendas que podem ser aprovadas. Tem margem para acordos — disse Cechim.

Aos projetos de lei de revisão do plano diretor foram protocoladas mais de 500 emendas. Se houver acordo entre base e oposição, em vez de discussões e votações individuais das emendas, as sugestões de vereadores podem ser analisadas em blocos, acelerando o processo.

A líder da bancada do PT, Juliana de Souza, diz que a oposição também está disposta a fazer acordos, desde que o governo aceite debater questões estruturantes do projeto, como os níveis de adensamento e a relação do plano diretor com as mudanças climáticas.

— Nós queremos negociar, mas não perfumaria. Ou o governo aceita as emendas que são estruturantes sobre a concepção do plano, sobretudo aquelas que tratam daquilo que a gente apontou no nosso relatório paralelo como os principais problemas, ou a gente vai fazer o debate no tempo necessário de todas as emendas — diz Juliana, prevendo até cinco meses de debates se as emendas forem analisadas individualmente.

Aliado de Melo, o presidente da Câmara, Moisés Barboza (PSDB), estimou à Zero Hora que a votação completa deve levar cerca de dois meses. A estimativa considera aproximadamente 30 minutos de discussão por emenda, o que pode resultar em cerca de 250 horas de debates.

A proposta

A proposta em debate altera regras urbanísticas da cidade, como limites de altura de edificações e parâmetros de ocupação dos terrenos. O texto prevê o aumento da altura máxima dos prédios para até 130 metros em parte dos bairros da cidade, além da redução dos recuos exigidos entre as edificações.

Segundo a prefeitura, as mudanças buscam permitir maior aproveitamento dos terrenos e incentivar o adensamento urbano em áreas que já têm infraestrutura consolidada.