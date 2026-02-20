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Mulher de Ramagem recebe ordem para voltar ao trabalho presencial no governo de Roraima

Fora do Brasil há cinco meses, Rebeca quer manter o regime remoto, mesmo com o salário suspenso; PGE-RR diz que ela não está "formalmente em regime de teletrabalho"

Estadão Conteúdo

Vanessa Araujo

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS