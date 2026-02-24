MP do Rio de Janeiro reabre apuração sobre suposta rachadinha no gabinete de Carlos Bolsonaro

Investigação deve se aprofundar sobre questões não esclarecidas por Carlos Bolsonaro. Evaristo Sa / AFP

O Ministério Público do Rio de Janeiro (MPRJ) decidiu reabrir a investigação sobre suspeita de rachadinha envolvendo o ex-vereador Carlos Bolsonaro e outras 25 pessoas na Câmara Municipal do Rio. A Procuradoria-Geral de Justiça (PGJ) concluiu que a apuração anterior deixou de realizar diligências consideradas essenciais para esclarecer o caso.

Segundo o g1, o parecer da Assessoria Criminal da PGJ indica que pontos importantes não foram analisados, como movimentações envolvendo um cofre bancário e a compra de um apartamento em valor abaixo do mercado. A investigação havia sido arquivada em setembro de 2024, quando sete servidores foram denunciados por peculato, mas o juiz responsável apontou contradições e remeteu o caso à Procuradoria.

A nova fase deve aprofundar a forma de pagamento do plano de saúde do ex-vereador, já que apenas um boleto teria sido quitado pela conta dele em nove anos. Também serão investigadas as circunstâncias da compra de um imóvel em Copacabana por R$ 70 mil, além do acesso frequente a um cofre em uma agência bancária – apontado como atípico pelos investigadores.

A lista de investigados inclui Ana Cristina Siqueira Valle, ex-mulher do ex-presidente Jair Bolsonaro, que já teve relatórios financeiros identificando depósitos em dinheiro vivo somando até R$ 340 mil. A PGJ considera necessário ouvir todos os investigados sobre padrões de saques realizados após o recebimento de salários, etapa vista como chave para esclarecer eventual prática de devolução de vencimentos.

Carlos Bolsonaro, que deixou a Câmara há dois meses após 25 anos de mandato para disputar uma cadeira ao Senado pelo Estado de Santa Catarina, ainda não se manifestou, segundo o g1. Representantes de outros envolvidos, como a ex-chefe de gabinete e o ex-chefe da organização do esquema, também não deram retorno ou criticaram a reabertura da investigação.

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O que é a "rachadinha"?