Política

Contradições apontadas
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MP do Rio de Janeiro reabre apuração sobre suposta rachadinha no gabinete de Carlos Bolsonaro

PGJ determinou a continuidade das diligências após identificar lacunas em análise anterior, incluindo movimentações financeiras e aquisição de imóvel

Zero Hora

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