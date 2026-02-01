Ministro Luiz Fux é diagnosticado com pneumonia dupla e não estará na abertura do ano no STF

Fux foi diagnosticado com pneumonia dupla. Rosinei Coutinho / STF / Divulgação

O ministro Luiz Fux, do Supremo Tribunal Federal (STF), não irá participar presencialmente da sessão de retomada dos trabalhos após o recesso do Judiciário, na segunda-feira (2).

Em comunicado enviado na sexta-feira (30) ao presidente da Corte, Edson Fachin, o magistrado informou que foi diagnosticado com uma pneumonia dupla. Segundo o texto, Fux participará remotamente das sessões durante toda a semana.

A pauta do STF após o recesso contém julgamentos sobre nomeação de parentes para cargos públicos, participação de crianças e adolescentes em paradas LGBT+ e suposto monitoramento de jornalistas e parlamentares durante o governo Bolsonaro.

Na próxima segunda, está prevista uma sessão solene de retomada dos trabalhos. A primeira sessão de julgamentos do Supremo ocorre na quarta-feira (4).