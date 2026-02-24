Política

Verbas indenizatórias
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Gilmar Mendes manda suspender "penduricalhos" do Judiciário e do Ministério Público

Decisão vale para verbas previstas em leis estaduais. Pagamentos só devem ocorrer quando aprovados pelo Congresso

Zero Hora

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