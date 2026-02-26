Mendonça autorizou quebra de sigilos de Lulinha antes da CPI do INSS

Ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), André Mendonça autorizou a quebra de sigilos bancários e fiscais de Fábio Luís Lula da Silva – o Lulinha, filho do presidente Luiz Inácio Lula da Silva – em janeiro. As informações são do g1.
A decisão do ministro ocorreu em janeiro, antes do pedido da Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) mista do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), aprovado nesta quinta-feira (26).
Mendonça atendeu a um pedido da Polícia Federal na época. A decisão também é válida para a quebra de sigilo telemático de Lulinha.
Para embasar o pedido, a Polícia Federal argumentou ao Supremo Tribunal Federal que foram identificas citações a Lulinha durante as investigações sobre a fraude bilionária do INSS. Há suspeita que o filho do presidente tenha atuado como sócio oculto de Antônio Camilo Antunes, o Careca do INSS.
Apesar disso, não há comprovação de uma participação direta de Lulinha na fraude do instituto. Todas as citações ao nome do filho do presidente foram indiretas, segundo a PF.
A relação de Lulinha com o Careca do INSS passaria por Roberta Luchsinger, empresária que foi alvo da Operação Sem Desconto, que também apura o esquema.
"Em investigações policiais, tais afirmações devem ser analisadas com cautela e submetidas a verificação rigorosa, a fim de evitar conclusões precipitadas. Nesse cenário, as referências colhidas até o momento apontam para menções realizadas por terceiros e vínculos indiretos, que sugerem a possível participação de Fábio Lula em movimentações destinadas a fomentar projetos empresariais de Antônio Camilo", diz um dos trechos do despacho assinado por Medonça.