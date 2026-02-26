Mendonça autorizou quebra de sigilos de Lulinha antes da CPI do INSS

Mendonça proferiu a decisão em janeiro. Gustavo Moreno / STF

Ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), André Mendonça autorizou a quebra de sigilos bancários e fiscais de Fábio Luís Lula da Silva – o Lulinha, filho do presidente Luiz Inácio Lula da Silva – em janeiro. As informações são do g1.

Mendonça atendeu a um pedido da Polícia Federal na época. A decisão também é válida para a quebra de sigilo telemático de Lulinha.

Para embasar o pedido, a Polícia Federal argumentou ao Supremo Tribunal Federal que foram identificas citações a Lulinha durante as investigações sobre a fraude bilionária do INSS. Há suspeita que o filho do presidente tenha atuado como sócio oculto de Antônio Camilo Antunes, o Careca do INSS.

Apesar disso, não há comprovação de uma participação direta de Lulinha na fraude do instituto. Todas as citações ao nome do filho do presidente foram indiretas, segundo a PF.

A relação de Lulinha com o Careca do INSS passaria por Roberta Luchsinger, empresária que foi alvo da Operação Sem Desconto, que também apura o esquema.