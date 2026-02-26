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Em janeiro
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Mendonça autorizou quebra de sigilos de Lulinha antes da CPI do INSS

Ministro do STF atendeu a pedido da Polícia Federal feito ainda no mês passado; medida não se restringe apenas à movimentação financeira

Zero Hora

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