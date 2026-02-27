Marcelo Caumo, ex-prefeito de Lajeado, passa por audiência de custódia após ser encaminhado à Penitenciária Estadual de Canoas

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Político foi preso de forma temporária nesta quinta-feira (26). Polícia Federal apura supostos desvios de verbas federais

Airton Lemos

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