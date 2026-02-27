Marcelo Caumo, ex-prefeito de Lajeado, passa por audiência de custódia após ser encaminhado à Penitenciária Estadual de Canoas

A defesa de Caumo informou que vai recorrer da decisão no TRF4. Jeff Botega / Agencia RBS

O ex-prefeito de Lajeado Marcelo Caumo passou por audiência de custódia na tarde desta quinta-feira (26), na Penitenciária Estadual de Canoas (Pecan). Ele foi preso temporariamente nesta quinta, na segunda fase de uma operação da Polícia Federal que apura supostos desvios de verbas federais por meio de contratos firmados com o município na área da assistência social.

Pela manhã, Caumo foi levado de Lajeado, no Vale do Taquari, para a sede da Polícia Federal em Santa Cruz do Sul, no Vale do Rio Pardo, onde permaneceu por algumas horas. Ele chegou à Pecan no começo da tarde. A prisão temporária do político foi decretada pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região (TRF4) para evitar que os investigados combinem versões e eliminem provas.

Segundo o delegado responsável pela investigação, Marcone Silva, há "prova da materialidade dos crimes" e indícios de direcionamento de procedimentos licitatórios com sobrepreço:

— Na nossa visão, os crimes ocorreram. Agora é verificar qual a participação de cada um — afirmou.

Durante a operação, foram apreendidos três veículos, celulares, computadores, HDs e documentos ligados aos investigados. Também houve bloqueio de contas bancárias. De acordo com o delegado, os investigados serão ouvidos no início da próxima semana, quando poderão prestar esclarecimentos.

A operação

A Polícia Federal, com apoio da CGU, deflagrou a Operação Lamaçal para investigar suspeitas de desvio de recursos federais do Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS) repassados à prefeitura de Lajeado após a enchente de maio de 2024. A primeira fase da ação foi deflagrada em novembro de 2025.

Os desvios, segundo a PF, somam cerca de R$ 5 milhões, considerando três contratos firmados entre 2020 e 2024. Alguns deles envolvem recursos do Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS).

Foram apurados contratos firmados durante a gestão de Caumo em Lajeado. A investigação aponta possível direcionamento e sobrepreço na contratação emergencial de empresa para serviços na área social, sob justificativa de calamidade pública.

Na operação desta quinta-feira (26), uma empresária ligada à empresa beneficiada pelas verbas também foi presa e uma vereadora de Encantado, afastada do cargo. A reportagem apurou que a vereadora afastada é Joanete Cardoso (PSDB) e que a empresária presa é Lorena Mercalli, da Arki. A secretária de Serviços Urbanos de Lajeado, Elisete Mayer, também foi afastada.

Contrapontos

A defesa de Caumo informou que vai recorrer da decisão no TRF4 e apresentará pedido de revogação da prisão temporária. O advogado Jair Alves afirmou que a medida é "absolutamente desnecessária" e que o ex-prefeito já tinha depoimento marcado antes da prisão.

Já a advogada Juliana Baiocco, que representa Lorena Mercalli, gestora na empresa Arki, afirmou que ainda não teve acesso ao processo judicial. Segundo a manifestação enviada à reportagem, todos os documentos e esclarecimentos já haviam sido prestados na fase anterior, em novembro de 2025, e a defesa aguarda vista dos autos para se posicionar novamente na próxima semana. Lorena também foi presa temporariamente na ofensiva da PF.

Em nota (leia a íntegra abaixo), a prefeitura de Lajeado informou que "desde o início da operação a Administração Municipal vem colaborando com as investigações e prestando todas as informações e fornecendo documentos solicitados".

A reportagem de Zero Hora não localizou das defesas das outras duas pessoas que foram alvo da operação. O espaço permanece aberto para manifestações.

O que diz a prefeitura de Lajeado

"A Prefeitura de Lajeado informa que, na manhã desta quinta-feira (26/02), a Polícia Federal realizou diligências junto a setores do Executivo municipal, no âmbito da segunda fase da Operação Lamaçal.

A ação integra investigação relacionada a contratos de prestação de serviços terceirizados firmados em períodos anteriores à atual gestão.