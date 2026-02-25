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Julgamento sobre pagamento de "penduricalhos" a servidores será retomado nesta quinta-feira no STF

O plenário vai decidir se mantém as decisões dos ministros Flávio Dino e Gilmar Mendes, que suspenderam os benefícios 

Agência Brasil

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS