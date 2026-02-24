Gracyanne Barbosa anuncia pré-candidatura a deputada federal pelo Rio de Janeiro

Gracyanne Barbosa ganhou notoriedade por produzir conteúdos sobre sua rotina de fisiculturista. Fabio Rocha / Globo / Divulgação

A influenciadora digital e ex-participante do Big Brother Brasil Gracyanne Barbosa anunciou sua pré-candidatura a deputada federal pelo Rio de Janeiro nesta terça-feira (24), oficializando a filiação ao partido Republicanos. As informações são do g1.

Com quase 13 milhões de seguidores no Instagram, Gracyanne ganhou notoriedade por produzir conteúdos sobre sua rotina de fisiculturista.

Esse novo passo na trajetória da influenciadora evidencia uma tendência adotada por diversas legendas, que vêm investindo em personalidades com grande alcance e engajamento nas redes sociais.

O Republicanos é comandado pelo deputado federal e bispo evangélico Marcos Pereira (SP), que conta com figuras como o ex-prefeito do Rio de Janeiro Marcelo Crivella e a senadora Damares Alves (DF).