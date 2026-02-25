Ex-senador e filhos são alvo de operação da PF que apura desvios de valores de emendas

Senador Fernando Bezerra Coelho (MDB-PE) é um dos alvos da operação. Waldemir Barreto / Agência Senado

Uma organização criminosa suspeita de desviar recursos públicos de emendas parlamentares e fraudar licitações é alvo de uma operação da Polícia Federal nesta quarta-feira (25).

As ações são realizadas em Pernambuco, Bahia, São Paulo, Goiás e no Distrito Federal. São cumpridos 42 mandados de busca e apreensão.

Conforme apuração da TV Globo, o ex-senador Fernando Bezerra Coelho (MDB-PE) e os filhos, o ex-prefeito de Petrolina Miguel Coelho e deputado Fernando Filho (União-PE) estão entre os alvos da operação.

Leia Mais MP do Rio de Janeiro reabre apuração sobre suposta rachadinha no gabinete de Carlos Bolsonaro

Segundo a PF, investigação identificou uma organização criminosa, composta por agentes públicos e privados, que desviava recursos públicos de emendas parlamentares, por meio do direcionamento de licitações para empresa vinculada ao grupo.

Os valores arrecadados seriam utilizados no pagamento de vantagens indevidas e ocultação de patrimônio. Eles são investigados pelos crimes de corrupção, lavagem de dinheiro e peculato.

Contraponto