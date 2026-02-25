Política

Crime de corrupção
Notícia

Ex-senador e filhos são alvo de operação da PF que apura desvios de valores de emendas

São cumpridos 42 mandados de busca e apreensão em Pernambuco, na Bahia, em São Paulo, em Goiás e no Distrito Federal

Zero Hora

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