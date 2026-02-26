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Ex-prefeito de Lajeado, Marcelo Caumo é encaminhado à Penitenciária Estadual de Canoas

Político é investigado em inquérito que apura desvio de R$ 5 milhões em licitações do município

Guilherme Milman

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