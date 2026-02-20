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Entenda por que a possibilidade de federação com o PT divide opiniões dentro do PSOL

Direções dos partidos se reúnem na próxima semana para debater, entre outros temas, a hipótese de formarem bloco único. À esquerda do PT, sigla tomará decisão no dia 7 de março

Carlos Rollsing

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