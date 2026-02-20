Entenda por que a possibilidade de federação com o PT divide opiniões dentro do PSOL

Decisão do partido deve influenciar o futuro político do ministro Guilherme Boulos. Valter Campanato / Agência Brasil

Vinte e dois anos depois da sua fundação, impulsionado por uma cisão com o PT durante o primeiro mandato presidencial de Luiz Inácio Lula da Silva, o PSOL trava um debate interno. Os dois partidos discutem a formação de uma federação para disputar a eleição de 2026. A hipótese será um dos temas de reunião da direção do PSOL com o presidente nacional do PT, Edinho Silva, na próxima quarta-feira (25).

O diretório nacional do PSOL foi convocado para tomar decisões eleitorais no dia 7 de março, incluindo o rechaço ou aceitação da federação com o PT. O tempo urge: para valer no pleito deste ano, o possível novo agrupamento partidário precisa ser formalizado até o dia 4 de abril, seis meses antes da eleição. Apesar de o tema estar oficialmente na pauta, existem opiniões majoritárias no PSOL de que não haverá acordo com o PT. E que, se a federação for colocada em votação, deve ser derrotada por ampla margem no diretório nacional.

— A tendência hoje é de dificuldade (para a federação com o PT), mas ainda estamos fazendo o debate. Faremos com tranquilidade. Tenho certeza que a decisão partidária será respeitada — diz a presidente nacional do PSOL, Paula Coradi.

Leia Mais Encontro estadual sacramenta pré-candidaturas majoritárias do PT ao governo estadual e ao Senado

O debate também expõe uma disputa política entre alas do PSOL e o ministro da Secretaria-Geral da Presidência da República, Guilherme Boulos, filiado ao partido desde 2018. Setores contrários à federação com o PT afirmam que a corrente de Boulos, a Revolução Solidária, estaria alimentando o debate interno sobre o assunto. Para os críticos, Boulos, deputado federal licenciado que não concorrerá em 2026, pode usar a possível rejeição do acordo federativo como justificativa para sair do PSOL e ingressar no PT.

— A iniciativa e o convite partiram do PT, e não da Revolução Solidária. A nossa decisão é de debater, mas a posição será construída com a militância. O PSOL é um partido de correntes, há diferenças entre elas, e vamos nos basear em elementos da conjuntura. A nossa discussão de federação persegue um único objetivo: o PSOL — afirma a advogada Natalia Szermeta Boulos, pré-candidata a deputada federal, militante do Movimento dos Trabalhadores Sem Teto (MTST) e esposa do ministro Boulos.

Natalia integra a direção nacional do PSOL. Ela afirma que os debates da tendência Revolução Solidária devem se estender nos Estados até meados da próxima semana, quando uma posição formal e argumentos deverão ser apresentados.

Cláusula de barreira

Além da defesa da unificação da esquerda e centro-esquerda contra o bolsonarismo, os entusiastas da ideia da federação com o PT citam que o PSOL estaria sob risco da cláusula de barreira. Esse mecanismo é uma cota mínima de votos válidos ou de parlamentares eleitos para a Câmara dos Deputados. Os partidos que ficam abaixo da régua perdem prerrogativas importantes para a sobrevivência, como o acesso ao fundo partidário e ao tempo de propaganda no rádio e na TV. Siglas pequenas têm as federações com legendas maiores como alternativa para superar a cláusula de barreira porque as votações são somadas.

Leia Mais Com registro de novo partido pelo TSE, Brasil chega a 30 legendas em atividade

— O PSOL está ameaçado pela cláusula de barreira, isso não é segredo, e achamos que é nossa responsabilidade fazer o debate com a militância — afirma Natalia.

Na eleição de 2022, um dos critérios da cláusula de barreira exigia o mínimo de 2% dos votos válidos no plano nacional para a Câmara, com a conquista de pelo menos 1% dos eleitores em nove Estados brasileiros. O PSOL, em federação com a Rede, fez 4,23% dos votos válidos, e alcançou mais de 1,5% dos eleitores em 14 Estados.

— Essa afirmação (de ameaça da cláusula de barreira) é totalmente falaciosa. Em 2022, tivemos votação que poderia ser suficiente para ultrapassar a cláusula de 2030 (a régua sobe progressivamente). Nosso cenário nacional é de crescimento — destaca Paula.

O PSOL elegeu 12 deputados federais em 2022 e a Rede, parceira de federação, acrescentou dois.

Leia Mais Alas do PSOL veem Boulos fora do partido se federação com o PT for rejeitada

As regras da federação implicam atuação política, legislativa e eleitoral conjunta em todo o país pelo período de quatro anos, como se as siglas integrantes fossem uma agremiação só. A avaliação predominante é de que o PSOL, em federação com o PT, acabaria preso a um partido expressivamente maior.

Também existem análises entre os críticos da ideia de que a atuação em bloco forçaria o PSOL a ter aproximação ou alianças com siglas do Centrão, que se relacionam com o PT no governo federal e em alguns contextos regionais. Ainda há reflexão interna de que, uma vez dentro do mesmo bloco, o PSOL teria limitada a liberdade de ser uma voz crítica à esquerda do petismo.

Para o vereador de Porto Alegre Roberto Robaina, fundador e membro do diretório nacional do PSOL, Boulos estaria forçando o debate da federação por desejo de “ser o sucessor de Lula” a partir de 2030.

Leia Mais Após encontro de Lula e Juliana Brizola, PDT gaúcho busca aproximação com PT

— Boulos sabe que o presidente Lula não vai apoiar um líder que não seja do PT. Por isso, ele deve terminar no PT. Buscará esse atalho, ainda que eu não veja estofo nele para essa pretensão. A tese de federação não vai ter 30% dos votos — aposta Robaina.

Presidente nacional da legenda, Paula diz que Boulos tem “total legitimidade” para fazer a discussão.

— Ele é uma figura muito importante para nós, tem total respeito e suas razões para o debate — pondera a dirigente.

No diretório gaúcho do PSOL, a ex-deputada Manuela D’Ávila, filiada recentemente à legenda para concorrer ao Senado, também é contra a federação com o PT.

Petistas confirmam que Lula cultiva simpatia por Boulos, nomeado ministro na cota pessoal do presidente. Contudo, consideram que ele não joga sozinho pela herança do futuro espólio lulista. Estão no páreo vários petistas: os ministros Fernando Haddad (Fazenda), Rui Costa (Casa Civil), Camilo Santana (Educação), Wellington Dias (Desenvolvimento e Assistência Social), a governadora Fátima Bezerra (RN) e o senador Jaques Wagner.

Leia Mais Lula quer reforçar campanha à reeleição com palanques estaduais fortes

A inclinação do PSOL, na reunião do diretório do dia 7, é aprovar por ampla maioria a coligação com Lula para a eleição presidencial de 2026 desde o primeiro turno, mas rejeitar a proposta de federação com o PT. Outra tendência é renovar o bloco federativo com a Rede.