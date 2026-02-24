Política

Crime em março de 2018
Notícia

Em primeiro dia de julgamento, PGR pede condenação de cinco acusados do assassinato de Marielle Franco

Irmãos Brazão e ex-integrantes da Polícia Civil do Rio de Janeiro são réus por homicídio qualificado. Julgamento se iniciou nesta terça-feira na Primeira Turma do STF

Agência Brasil

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