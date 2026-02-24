Em primeiro dia de julgamento, PGR pede condenação de cinco acusados do assassinato de Marielle Franco

A reunião da Primeira Turma do STF que julga os acusados de serem mandantes do assassinato de Marielle Franco começou nesta terça-feira (24). Sergio Lima / AFP

O vice-procurador-geral da República, Hindemburgo Chateaubriand, pediu a condenação dos cinco acusados do assassinato da vereadora Marielle Franco e do motorista Anderson Gomes. O julgamento teve início nesta terça-feira (24), na Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF), e terá continuidade às 9h desta quarta (25), com a apresentação dos votos dos ministros pela condenação ou absolvição. O Alexandre de Moraes, relator do processo, deve ser o primeiro a votar.

Os acusados de participação no crime são o conselheiro do Tribunal de Contas do Rio de Janeiro (TCE-RJ) Domingos Brazão; o ex-deputado federal Chiquinho Brazão, irmão de Domingos; o ex-chefe da Polícia Civil do Rio de Janeiro Rivaldo Barbosa; o major da Polícia Militar Ronald Alves de Paula; e o ex-policial militar Robson Calixto, assessor de Domingos. Todos estão presos preventivamente.

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Na avaliação da Procuradoria-Geral da República (PGR), os acusados "constituíram e participaram ativamente de organização criminosa armada" que, com a ajuda de milícias, praticaram crimes de associação estruturada, com clara divisão de tarefas no Rio de Janeiro, com o objetivo de obter "vantagens econômicas, sempre mediante a prática de crimes graves".

Segundo a delação premiada do ex-policial Ronnie Lessa, réu confesso de fazer os disparos de arma de fogo contra a vereadora e o motorista, os irmãos Brazão e Barbosa atuaram como os mandantes do crime.

Rivaldo Barbosa teria participado dos preparativos da execução do crime. Ronald é acusado de fazer o monitoramento da rotina da vereadora e repassar as informações para o grupo. Robson Calixto teria entregue a arma utilizada no crime para Lessa.

Acusação

De acordo com o procurador, os acusados não só praticaram ocupação ilícita do solo urbano como impuseram domínio territorial por meio de milícias, o que "permitiu-lhes a constituição de fortes currais eleitorais dentro dos quais obtiveram monopólio de atos de campanha eleitoral".

Segundo ele, a contrapartida para esses grupos milicianos foi o "acesso aos benefícios que o poder político lhes poderia proporcionar, inclusive por meio da ocupação de cargos em comissão e funções de confiança em órgãos do poder público".

Na avaliação de Chateaubriand, há nos autos "provas robustas de que a organização criminosa composta pelos denunciados e por integrantes de milícias, praticava de forma sistemática os crimes de distorção de usura e de parcelamento irregular do solo".

Embora a organização fosse intelectualmente liderada pelos irmãos Brazão, Robson Calixto Fonseca, também conhecido por Peixe, "desempenhava, ali, papel fundamental" para a organização criminosa, de acordo coma acusação. Segundo a PGR, ele atuava como intermediário entre os irmãos e as milícias que atuavam na região, inclusive viabilizando candidaturas nas eleições, bem como para a ocupação de cargos públicos.

Diante desse cenário, o procurador afirmou que Marielle representava "ameaça aos 'currais eleitorais' dos irmãos, apresentando perspectiva de revogação fundiária que contrariava um padrão de poder territorial que já estava consolidado pelas milícias, por meio de grilagem".

O procurador explicou que as dificuldades colocadas por Marielle contra o grupo criminoso ocorriam já nos primeiros dias de mandato.

— Tão logo empossada, Marielle se opôs de forma veemente a um projeto de lei de iniciativa de João Francisco. Projeto que, de acordo com dados técnicos apresentados pela Polícia Federal, teria impacto primordial em áreas de influência dos irmãos Brazão — disse.

Chateaubriand reforçou a ameaça de Marielle diante do domínio dos irmãos Brazão.

— E, no exercício sua pauta parlamentar, na esfera de habitação e urbanismo, Marielle ameaçou os currais eleitorais dos irmãos, apresentando uma perspectiva de revogação fundiária que contrariava o já consolidado padrão de poder territorial das milícias, criando obstáculos de limitação de projetos de lei que interessava à organização criminosa — acrescentou.

Quadro probatório

Tendo por base todas essas contextualizações, o procurador afirmou que a versão apresentada por Ronnie Lessa sobre a motivação dos homicídios "encontra-se amplamente demonstrada".

— A milícia monopolizou o uso da violência, sendo responsável por diversos homicídios, no interesse da organização. E a Polícia Civil, por meio da divisão de homicídios, assumiu o papel de garantir a impunidade do grupo, de modo que os crimes de homicídios vinculados à contravenção não fossem devidamente investigados — acrescentou, ao ressaltar o papel de Rivaldo Barbosa na organização.

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O procurador disse não ter dúvidas em afirmar a responsabilidade de Rivaldo Barbosa pelos crimes de homicídio que lhe foram imputados.

Com base nas provas apresentadas contra, o procurador disse que o major da Polícia Militar Ronald de Paula era miliciano com a atuação preponderante em Rio das Pedras.

— Nos termos a denúncia, Ronald teria sido responsável pelo monitoramento da rotina de Marielle antes dos homicídios, em cargo que recebera do próprio grupo — disse Chateaubriand ao citar várias situações de monitoramento comprovadas durante as investigações.

O procurador pediu a procedência da ação, o que inclui também o pagamento de indenização por danos morais e materiais às famílias das vítimas.

Defesas alegam falta de provas e pedem absolvição

Os advogados de defesa dos cinco réus alegaram que a (PGR) não conseguiu apresentar provas que sustentem a acusação contra os envolvidos e pediram a absolvição dos réus.

O que diz a defesa de Rivaldo

— Depois de mais de 60 diligências, o Gaeco não encontrou nenhum elemento que ensejasse denúncia pelo assassinato de Marielle nem por corrupção e lavagem de dinheiro — afirmou o advogado Felipe Dalleprane.

Marcelo Souza, também defensor de Rivaldo, afirmou que não há demonstrações do pagamento ao então delegado.

O que diz a defesa de Chiquinho Brazão

— Todos sabemos que a prova carece de uma lógica. Esse processo não resiste a juízo crítico — disse Cleber Lopes, advogado da defesa do deputado cassado. Ele afirmou ainda que a delação de Ronnie Lessa "esbarra nos fatos".

O que diz a defesa de Ronald

Segundo o advogado Igor Luiz Batista de Carvalho, seu cliente era inimigo de Ronnie Lessa e que não faz sentido imaginar que participaria de um plano de assassinato ao lado dele.

— Ronald e Lessa são inimigos. E como vai se valorar as palavras do Lessa. Ele criou a fofoca da fofoca. Ele ouviu dizer — afirmou.

O advogado disse que o processo penal tem que ser guiado por princípios sólidos:

— Peço a improcedência do pedido na inicial absolvendo o réu Ronald dos fatos imputados na denúncia.

O que diz a defesa de Domingos Brazão

Os advogados Roberto Brzezinski Neto e Marcio Martagão Palma pediram a rejeição da denúncia, porque a procuradoria não teria colhido provas além da colaboração premiada de Ronnie Lessa. Também afirmaram que a CPI das Milícias, da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro não indiciou os irmãos Brazão por qualquer crime, nem por envolvimento com milícias.

O que diz a defesa de Robson

O defensor Robson Calixto Fonseca, Gabriel Habib disse que a decisão que recebeu a denúncia é nula, porque a acusação é baseada apenas nas declarações de Ronnie Lessa.

— A defesa pede a declaração de nulidade da decisão que recebeu a denúncia e no mérito a absolvição de Robson por falta de provas.