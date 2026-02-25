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Em meio a discussão sobre "penduricalhos", CNJ decidirá sobre pagamento de licença a juízes do RS

Autorização para repasse foi aprovada pelo Tribunal de Justiça, mas depende de confirmação de órgão nacional de controle do Judiciário

Airton Lemos

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