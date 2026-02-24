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Deputados fecham acordo para votar pacote de combate a feminicídios no RS

Após 61 projetos serem mapeados, líderes partidários construirão pacote de medidas que vai a votação entre 3 e 10 de março

Gabriel Jacobsen

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