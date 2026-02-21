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Defesa pede autorização para Bolsonaro receber tratamento com estímulos elétricos no crânio

Documento apresentado ao STF solicita sessões de neuromodulação três vezes por semana, com entrada de profissional e equipamento no presídio

Estadão Conteúdo

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