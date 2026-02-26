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CPI do INSS aprova quebra de sigilo bancário do filho de Lula e sessão termina em confusão; veja vídeo

Entre os envolvidos no empurra-empurra estão o deputado Rogério Correa (PT-MG), o relator do caso, Alfredo Gaspar (União-AL), e os deputados Evair de Melo (PP-ES) e Luiz Lima (Novo-RJ)

Zero Hora

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