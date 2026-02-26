CPI do INSS aprova quebra de sigilo bancário do filho de Lula e sessão termina em confusão; veja vídeo

Em sessão marcada por confusão, nesta quinta-feira (26) a Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) mista do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) aprovou a quebra de sigilo bancário e fiscal de Fábio Luis Lula da Silva, o Lulinha. Ele é filho do presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

Após a votação, alguns parlamentares, que discordaram da decisão se aproximaram da Mesa Diretora para protestar. Neste momento, um empurra-empurra começou.

Entre os envolvidos na confusão estão o deputado Rogério Correa (PT-MG), o relator do caso, Alfredo Gaspar (União-AL), e os deputados Evair de Melo (PP-ES) e Luiz Lima (Novo-RJ). Segundo relatos, os parlamentares ameaçavam brigar. Em razão da confusão, a sessão foi interrompida.

Além da quebra de sigilo bancário e fiscal de Lulinha, a CPI do INSS também aprovou a convocação para depoimento de um ex-assessor de Davi Alcolumbre, presidente do Senado.

Entenda a convocação de Lulinha

Fábio Luis Lula da Silva teve seu nome envolvido no inquérito que apura sobre a fraude bilionária do INSS por suposta relação com Antônio Carlos Camilo Antunes, o Careca do INSS.

Informações que circularam em meio às investigações e imprensa indicam que ele teria recebido dinheiro do Careca do INSS.