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Câmara dos Deputados aprova PL Antifacção, mas barra tributação de bets para financiar segurança pública

Texto já havia sido aprovado pela Câmara, mas teve que passar por nova análise dos deputados após alterações feitas pelos senadores. A proposta segue para sanção

Zero Hora

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