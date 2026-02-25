Câmara dos Deputados aprova PL Antifacção, mas barra tributação de bets para financiar segurança pública

Sessão desta terça-feira (24). Bruno Spada / Câmara dos Deputados

A Câmara dos Deputados aprovou, nesta terça-feira (24), o chamado PL Antifacção, projeto que endurece a legislação contra organizações criminosas. O texto segue agora para a sanção do presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

A proposta já havia sido aprovada pela Câmara, mas voltou para nova análise dos deputados após os senadores alterarem o conteúdo do texto. O relator foi o deputado Guilherme Derrite (PP-SP).

Derrite recomendou ao plenário a rejeição da maior parte das alterações feitas pelos senadores. Ele afirmou que o texto do Senado promoveu um "enfraquecimento estrutural" da versão aprovada no ano passado pela Câmara.

Entre os trechos que voltaram ao projeto estão a redução de recursos destinados à Polícia Federal e a redistribuição de parte da arrecadação para Estados e municípios. As mudanças foram criticadas pelo governo federal, que avalia que as medidas podem comprometer a autonomia da Polícia Federal.

— O parecer do Senado dilui o conceito original, torna o texto mais interpretativo e menos objetivo, fragiliza a segurança jurídica e amplia significativamente o risco de decisões conflitantes entre tribunais — disse Derrite, ao criticar a exclusão dos tipos penais criados pelo texto aprovado na Câmara em novembro de 2025.

O deputado também foi contra excluir o conceito de domínio territorial criminoso que, segundo ele, engloba fenômenos como o domínio de cidades e o "novo cangaço".

Em seu parecer, Derrite chegou a aceitar a mudança aprovada pelo Senado que previa a criação de uma contribuição sobre apostas esportivas, chamada de Cide-Bets. No entanto, durante a votação em plenário, acolheu uma emenda que retirou esse dispositivo do texto.

De acordo com cálculos do senador Alessandro Vieira (MDB-SE), relator da proposta no Senado, a nova tributação poderia gerar cerca de R$ 30 bilhões por ano. Os recursos seriam destinados ao financiamento de ações de segurança pública e ao sistema prisional.

Mesmo assim, partidos do centrão insistiram na exclusão do imposto sobre as casas de apostas e pediram a votação do trecho em separado, o que gerou reação da base governista.

— Estamos caminhando para um erro histórico. Durante a tarde se falou em um acordo. Mas o destaque para retirar a tributação das bets está aí — disse o deputado Lindbergh Farias (PT-RJ).

O projeto

De autoria do Poder Executivo, o Projeto de Lei 5582/25 aumenta as penas pela participação em organização criminosa ou milícia e prevê apreensão prévia de bens do investigado em certas circunstâncias.

Derrite reclamou de o parecer do Senado ter reduzido penas em diversos dos crimes previstos no projeto.