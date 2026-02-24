Banco Master, fim da escala 6x1, segurança e acordo comercial: Congresso define prioridades após recesso de Carnaval

Congresso nacional deve avançar tramitação de pautas estratégicas nesses próximos dias. Joédson Alves / Agência Brasil

Após o recesso do feriado de Carnaval, o Congresso Nacional retomou suas atividades regulares na segunda-feira (23). Neste ano, o período para deliberações e votações de propostas no Senado e na Câmara dos Deputados deve ser mais curto, em razão das eleições que ocorrem no segundo semestre. Por isso, os parlamentares devem acelerar a tramitação de projetos considerados estratégicos já a partir desta semana.

É de interesse tanto do governo federal quanto do Congresso realizar a votação de projetos o quanto antes, até para eventualmente se valer de possíveis aprovações durante a campanha eleitoral.

Na pauta de prioridades, entre os assuntos que devem avançar já nos próximos dias, estão:

As investigações relacionadas ao escândalo do Banco Master também devem gerar desdobramentos, principalmente no âmbito da CPMI do INSS.

Banco Master

Daniel Vorcaro pode prestar depoimento por vídeo. Banco Master / Divulgação

Estava inicialmente marcado para esta segunda-feira (23) o depoimento do banqueiro Daniel Vorcaro, dono do Banco Master, na CPMI do INSS. Na última semana, entretanto, o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) André Mendonça, novo relator do caso na Corte, tornou a presença de Vorcaro facultativa, e o banqueiro cancelou sua participação.

A CPMI investiga o possível envolvimento do Banco Master com empréstimos consignados e descontos irregulares em aposentadorias. No lugar de Vorcaro, foi convocada para depor a empresária Ingrid Pikinskeni Morais Santos, que, em 2025, foi alvo de mandados de busca e apreensão da Polícia Federal na Operação Sem Desconto.

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Também estava previsto que Vorcaro prestaria depoimento sobre as operações do Master na Comissão de Assuntos Econômicos (CAE) do Senado nesta terça-feira (24). O banqueiro também não deverá comparecer, mas há a possibilidade de ele prestar depoimento por vídeo.

O caso do Banco Master ainda deve ser apreciado também na quarta-feira (25), na CPI do Crime Organizado no Senado. Os membros da comissão devem votar requerimentos de convocação de Vorcaro e de seus sócios, além de familiares de ministros do Supremo Tribunal Federal envolvidos com o banco. A CPI foi instalada no início de novembro, e os trabalhos de investigação têm prazo de 120 dias de duração.

PEC da Segurança e PL Antifacção

No âmbito da segurança pública, outros dois projetos devem avançar no Congresso nos próximos dias: o PL Antifacção e a PEC da Segurança.

A PEC estava prevista para ser analisada já nesta última semana de fevereiro, mas, por enquanto, deverá continuar em fase de articulações entre o relator, o deputado Mendonça Filho (União-PE), e as lideranças partidárias da Câmara. Mendonça já apresentou seu parecer para os líderes de alguns partidos e, nesta terça, tem novas reuniões agendadas. A previsão atual é que a PEC seja analisada na comissão especial a partir do início de março e, assim que for aprovada na comissão, seja votada em plenário.

Já o PL Antifacção deve ser analisado antes da PEC da Segurança. O projeto foi originalmente desenvolvido pelo governo federal, passou por modificações na Câmara dos Deputados, onde foi aprovado, mas passou por nova reformulação quando votado no Senado, onde também foi aprovado.

Agora, o projeto voltará a ser apreciado na Câmara, onde terá novamente relatoria do deputado Guilherme Derrite (PP-SP), já criticado por sua condução do processo. Com urgência constitucional, o PL deve ser colocado em pauta para votação ainda nesta semana — a alguns parlamentares, o presidente da Casa, Hugo Motta (Republicanos-PB), sinalizou que, dependendo das articulações, o projeto pode ser votado já nesta terça.

Hugo Motta prevê votação de projeto relatado por Guilherme Derrite. Kayo Magalhaes / Câmara dos Deputados

Fim da escala 6x1

Outro tema que mobiliza o governo federal e que deve avançar nestes próximos dias é o debate dos projetos que visam o fim da escala 6x1.

Em postagem nas redes sociais no domingo (22), Hugo Motta afirmou que o relator da PEC da Escala 6x1 na Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) será indicado ainda no início desta semana. Foram apensados, na PEC, textos dos deputados Reginaldo Lopes (PT-MG) e Érika Hilton (PSOL-SP).

Ainda segundo Motta, a previsão é que a CCJ finalize a análise de admissibilidade da proposta até o final de março. Já a votação da proposta deve acontecer até maio.

Por outro lado, o governo federal também estuda apresentar um novo projeto de lei com urgência constitucional, reunindo as propostas já existentes, para tentar acelerar a tramitação da proposta. Uma decisão sobre a condução do assunto deverá ser tomada pelo Planalto após o retorno do presidente Lula, ainda em viagem à Ásia, a Brasília, ainda nesta semana.

Acordo Mercosul-UE

Outro assunto que terá sua tramitação acelerada na Câmara dos Deputados nos próximos dias será a votação para aprovação do acordo comercial entre Mercosul e União Europeia. Hugo Motta, em postagem no sábado (21), reforçou a intenção de acelerar a votação.

"Com as incertezas acerca da imposição de tarifas pelos Estados Unidos, resta ao Brasil lutar pela previsibilidade nas relações comerciais internacionais. Por isso, priorizaremos a votação do acordo Mercosul-UE para a próxima semana", destacou o presidente da Câmara.

Motta escolheu o deputado Marcos Pereira (Republicanos-SP), ex-ministro da Indústria, Comércio Exterior e Serviços, como o relator da proposta. Após a assinatura entre os dois blocos, o acordo precisa ser aprovado internamente pelo Legislativo dos países participantes.

No Brasil, o texto deverá ser analisado pela Representação Brasileira no Parlamento do Mercosul (Parlasul) e, depois, no plenário da Câmara, além de ainda precisar ser aprovado pelo Senado.