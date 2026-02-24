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Banco Master, fim da escala 6x1, segurança e acordo comercial: Congresso define prioridades após recesso de Carnaval

Câmara dos Deputados e Senado retomaram atividades regulares na segunda-feira (23). Período para deliberações e votações será mais curto neste ano em razão das eleições

Mathias Boni

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