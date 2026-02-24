Assembleia Legislativa aprova fim das contrapartidas de empresas nas doações para a segurança pública

Sessão plenária ordinária ocorreu nesta terça-feira (24). Fernando Gomes / ALRS

Com 35 votos favoráveis e 10 contrários, a Assembleia Legislativa aprovou, nesta terça-feira (24), o fim das contrapartidas de empresas que fazem doações para a segurança pública gaúcha. A lei altera o Programa de Incentivo ao Aparelhamento da Segurança Pública do Estado (Piseg), que permite que as empresas destinem diretamente para uso na segurança pública de 5% do ICMS devido.

Atualmente, as empresas que destinam recursos do pagamento ICMS para a segurança pública precisam incluir na doação uma contrapartida de 10% de recursos próprios da companhia. Com a mudança aprovada nesta terça, as empresas não precisarão incluir a doação de 10% quando destinarem recursos de ICMS para a segurança.

O autor da proposta, Guilherme Pasin (PP), diz que a retirada das contrapartidas busca aumentar os valores de ICMS destinados ao Piseg. Pasin avalia que as contrapartidas atualmente exigidas desincentivam as empresas a destinarem recursos de ICMS para o programa. Ele acredita que, sem a exigência das contrapartidas, cresça o volume de ICMS destinado ao programa.