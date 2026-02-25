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Após idas e vindas, PL Antifacção é aprovado pela Câmara dos Deputados; veja como ficou

Texto endurece penas para o crime organizado e cria o crime de domínio social e foca na asfixia financeira de milícias e facções

Estadão Conteúdo

Zero Hora

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