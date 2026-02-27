André Mendonça autoriza Daniel Vorcaro, do Banco Master, a depor no Senado

Daniel Vorcaro, controlador do Banco Master. Banco Master / Divulgação

O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), André Mendonça, autorizou o depoimento do empresário Daniel Vorcaro, controlador do Banco Master, na Comissão de Assuntos Econômicos (CAE) do Senado.

A decisão atende a solicitação do presidente do colegiado, senador Renan Calheiros (MDB-AL), e permite que a Polícia Federal realize o deslocamento de Vorcaro para a oitiva marcada para o dia 10 de março, às 11h.

Na condição de investigado, Vorcaro tem o direito de permanecer em silêncio ou de responder apenas a parte das perguntas feitas pelos integrantes do colegiado. A defesa do banqueiro articulou os termos do depoimento com Calheiros, mas rejeitou a possibilidade de participação em oitiva na CPMI do INSS.

Sobre o deslocamento

Segundo a decisão de Mendonça, o deslocamento deverá ocorrer em aeronave da Polícia Federal ou em voo comercial, sendo vedada a utilização de aeronave particular.

"Reitera-se expressamente a determinação para que a Polícia Federal fixe as condições logísticas do transporte e do retorno ao local de custódia, em aeronave da própria instituição ou comercial de carreira, com segurança e vigilância contínua policial por meio de escolta apropriada, sendo vedado o deslocamento em qualquer aeronave particular", pontua o documento.

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