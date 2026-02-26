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STF adia para 25 de março a continuidade do julgamento sobre "penduricalhos"

Decisões individuais de Flávio Dino e Gilmar Mendes impedindo pagamento de verbas indenizatórias sem previsão legal seguem válidas

Zero Hora

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