STF adia para 25 de março a continuidade do julgamento sobre "penduricalhos"

O julgamento começou nesta quarta-feira (25) e foi suspenso após as manifestações. Luiz Silveira / STF / Divulgação

O julgamento teve início na quarta-feira (25) com as sustentações orais dos envolvidos. A sessão seria retomada nesta quinta para proferir votos do relator e dos demais magistrados.

Segundo o presidente do STF, Edson Fachin, a mudança de data vai permitir que o "plenário se debruce de maneira mais uniforme e ainda mais ampliada sobre um problema cuja solução é inadiável e que traz à colação deveres como responsabilidade fiscal e racionalização de gastos".

Os ministros analisam decisões individuais de dois casos:

do ministro Flávio Dino, que determinou que os Poderes revisem e suspendam o pagamento de parcelas acima do teto que não estão previstas em lei

de parcelas acima do teto que não estão previstas em lei e de Gilmar Mendes, que determinou que o Poder Judiciário e o Ministério Público só podem pagar "penduricalhos" que estão previstos em lei federal.

Até a conclusão do julgamento, as decisões individuais dos ministros continuarão vigentes. Eles também uniformizaram os prazos dados para que os Poderes tomem providências quanto às parcelas indenizatórias.