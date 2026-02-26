STF adia para 25 de março a continuidade do julgamento sobre "penduricalhos"

O presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), Edson Fachin, adiou a conclusão do julgamento das ações que tratam do pagamento dos chamados "penduricalhos" para 25 de março. As informações são do g1.
O julgamento teve início na quarta-feira (25) com as sustentações orais dos envolvidos. A sessão seria retomada nesta quinta para proferir votos do relator e dos demais magistrados.
Segundo o presidente do STF, Edson Fachin, a mudança de data vai permitir que o "plenário se debruce de maneira mais uniforme e ainda mais ampliada sobre um problema cuja solução é inadiável e que traz à colação deveres como responsabilidade fiscal e racionalização de gastos".
Os ministros analisam decisões individuais de dois casos:
- do ministro Flávio Dino, que determinou que os Poderes revisem e suspendam o pagamento de parcelas acima do teto que não estão previstas em lei
- e de Gilmar Mendes, que determinou que o Poder Judiciário e o Ministério Público só podem pagar "penduricalhos" que estão previstos em lei federal.
Até a conclusão do julgamento, as decisões individuais dos ministros continuarão vigentes. Eles também uniformizaram os prazos dados para que os Poderes tomem providências quanto às parcelas indenizatórias.
Serão 45 dias, contados a partir de 23 de fevereiro, data da decisão individual de Mendes.