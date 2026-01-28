Política

Fiscalização
Notícia

TCU aprova plano de auditoria sobre emendas Pix de 2020 a 2024

As emendas Pix permitem a transferência direta de recursos federais para Estados e municípios, sem a vinculação prévia a um objeto específico 

Estadão Conteúdo

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS