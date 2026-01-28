Política

Sem entrave

Motta afirma que vai dar "celeridade" ao acordo entre Mercosul e União Europeia na Câmara

Presidente da Casa afirmou que aguarda o envio da mensagem presidencial. Tratado foi assinado no dia 17 de janeiro, mas requer aprovação dos parlamentos dos países signatários

Estadão Conteúdo

Victor Ohana

Zero Hora

