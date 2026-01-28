Motta afirma que vai dar "celeridade" ao acordo entre Mercosul e União Europeia na Câmara

Motta quer votar o acordo até o Carnaval. Mário Agra / Câmara dos Deputados

Presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta afirmou nesta quarta-feira (28) que dará "celeridade" ao acordo entre Mercosul e União Europeia assim que a mensagem presidencial chegar ao Congresso.

Motta confirmou a intenção de pautar o projeto em publicação na rede social X. O acordo foi pauta da reunião entre líderes partidários realizada nesta quarta-feira no Palácio da Alvorada, residência oficial do presidente da Câmara dos Deputados.

Assinado pelo Mercosul e União Europeia em 17 de janeiro, o acordo precisa ser aprovado por parlamentares de todos os países envolvidos para entrar em vigor.

"Sobre o Acordo Mercosul-UE, assim que chegar à Casa, daremos celeridade", escreveu Motta na rede social.

De acordo com o líder do governo Lula na Câmara, José Guimarães (PT-CE), Hugo Motta quer votar o acordo até o Carnaval. O petista disse que conversaria com a ministra da Secretaria de Relações Institucionais, Gleisi Hoffmann, para "agilizar a chegada" da mensagem presidencial à Câmara e o encaminhamento do acordo ao Parlasul – órgão legislativo do Mercosul.

O líder do PT na Câmara, Lindbergh Farias (RJ), disse que a comissão do Mercosul deve realizar uma reunião na terça-feira da semana que vem para discutir o projeto.