Moraes nega visita de Valdemar Costa Neto a Bolsonaro na Papudinha

Jair Bolsonaro e Valdemar Costa Neto são aliados. Presidente do PL é investigado no STF. Ton Molina / Estadão Conteúdo

O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), vetou a visita do presidente do Partido Liberal (PL), Valdemar Costa Neto, a Jair Bolsonaro na Papudinha, onde o ex-presidente cumpre pena. Moraes argumenta que Valdemar é investigado em um "procedimento correlato" ao que Bolsonaro foi condenado no processo da trama golpista.

A investigação citada por Moraes foi reaberta em outubro de 2025 e apura o envolvimento do presidente do PL na tentativa de golpe de Estado.

"A autorização de contato direto entre investigado e condenado em procedimentos correlatos apresenta risco manifesto à investigação e foi vedado em decisão anterior", escreveu o magistrado na decisão, conforme o jornal O Globo.

Na mesma decisão, o ministro autorizou a visita do deputado federal Cabo Gilberto (PL-PB), novo líder da oposição na Câmara.

O magistrado também negou a visita do senador Magno Malta (PL-ES). O parlamentar já tentou ingressar na unidade prisional "sem autorização", o que teria gerado "riscos desnecessários à disciplina do Batalhão e à segurança do próprio sistema de custódia", segundo Moraes. Por isso, o pedido foi indeferido.

O ministro ainda autorizou a inclusão de um padre para prestar "assistência religiosa" a Bolsonaro: "Não há, portanto, impedimento para que o Padre Paulo M. Silva possa participar da prestação desse direito constitucional ao custodiado, que, também, poderá utilizar-se dos serviços de Capelania oferecidos naquela unidade", avaliou.