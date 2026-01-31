Moraes autoriza visita de Nikolas Ferreira a Bolsonaro na Papudinha

Deputado mineiro terá duas horas para se reunir com ex-presidente. Colagem de fotos de Sergio Lima/AFP e Duda Fortes/Agencia RBS / Divulgação

O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), autorizou a visita do deputado federal Nikolas Ferreira (PL-MG) ao ex-presidente Jair Bolsonaro, que cumpre pena no 19º Batalhão da Polícia Militar do Distrito Federal, a Papudinha, que integra o Complexo Penitenciário da Papuda, em Brasília. Segundo decisão assinada nesta sexta-feira (30), Nikolas poderá visitar Bolsonaro no dia 21 de fevereiro, um sábado, no horário das 8h às 10h.

O despacho também autoriza a entrada de outros parlamentares em datas e horários distintos. No mesmo dia da visita de Nikolas, o deputado federal Ubiratan Sanderson (PL-RS) poderá ver o ex-presidente das 11h às 13h.

O cronograma estabelecido pelo Supremo, também autoriza as visitas dos senadores Carlos Portinho (PL-RJ) e Bruno Bonetti (PL-RJ), ambos no dia 18.

Bolsonaro foi transferido para a Papudinha no dia 16 de janeiro por determinação do ministro Alexandre de Moraes. O ex-presidente cumpre pena de 27 anos e 3 meses de prisão, em regime inicial fechado, pelos crimes de organização criminosa armada, golpe de Estado, tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, deterioração de patrimônio tombado e dano qualificado contra o patrimônio da União.

Rotina de Bolsonaro na Papudinha

A direção da Penitenciária da Papudinha enviou ao STF nesta sexta-feira um relatório com detalhes sobre a rotina de Bolsonaro no período entre 15 e 27 de janeiro de 2026.

Segundo o relatório, o ex-presidente recebe acompanhamento médico diário, realizado tanto por profissionais particulares quanto por equipes da Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal.

O documento também informa que Bolsonaro iniciou sessões de fisioterapia no dia 17, atividade que passou a realizar quase todos os dias. Bolsonaro mantém uma rotina regular de caminhadas como prática de atividade física.

Em relação às visitas, a unidade prisional registrou encontros semanais com a mulher, Michelle Bolsonaro, às quartas e quintas-feiras, conforme previsto nas regras internas do presídio.