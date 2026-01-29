Miriam Belchior vai substituir Rui Costa na Casa Civil

Miriam Belchior é mestre em Administração Pública e Governo pela Fundação Getulio Vargas. Fátima Meira / Futura Press/Estadão Conteúdo

O ministro da Casa Civil, Rui Costa, anunciou Miriam Belchior como a sua substituta na pasta a partir de abril. A confirmação foi feita nesta quinta-feira (29). Costa pretende concorrer a uma vaga no Senado pela Bahia. Por isso, ele quer deixar o ministério até março.

— O presidente já comunicou a sua escolha tanto a mim quanto a Miriam. Ela foi ministra do Planejamento, trabalha muito, é uma técnica competente e assume o ministério no início de abril. A prioridade do presidente é que (as indicações) sejam de quem já está na equipe, para não haver descontinuidade nas ações de governo — disse o ministro, conforme o g1.

Costa comanda a Casa Civil desde o início do terceiro mandato do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Ele e outros cerca de 20 ministros integram a lista dos que devem se afastar das funções para disputar as eleições deste ano.

Quem é Miriam Belchior

Miriam Belchior integra o governo Lula desde o início deste mandato, em 2023. Atualmente, ela ocupa o cargo de secretária-executiva da Casa Civil, como braço direito de Rui Costa.

A petista foi ministra do Planejamento, Orçamento e Gestão entre 2011 e 2014, durante o governo Dilma Rousseff. Depois, entre 2015 e 2016, ela presidiu a Caixa Econômica Federal.