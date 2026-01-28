Política

Foi para a reserva 
Notícia

Mauro Cid, delator da trama golpista, terá "aposentadoria" antecipada do Exército

O salário do ex-ajudante de ordens de Jair Bolsonaro deve ficar em torno de R$ 16 mil; ele seguirá com a patente de tenente-coronel

Zero Hora

Enviar email

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS