Mauro Cid, delator da trama golpista, terá "aposentadoria" antecipada do Exército

O tenente-coronel e delator da trama golpista, Mauro Cid, terá aposentadoria antecipada do Exército, segundo a defesa do ex-ajudante de ordens de Jair Bolsonaro.

Ele seguirá com a patente de tenente-coronel, porém, passará para a reserva do Exército.

O pedido feito pelos advogados foi analisado por uma comissão do Exército e a portaria foi assinada pelo general Tomás Paiva, comandante da força. A medida passará a valer a partir de sábado (31).

Cid terá a remuneração proporcional ao tempo de serviço militar: quase 35 anos. De acordo com o g1, o salário deve ser em torno de R$ 16 mil. Além disso, ele terá um prazo de até 90 dias para deixar a casa na Vila Militar, em Brasília.

Mauro Cid foi condenado pelos crimes de tentativa de abolição violenta do Estado de Direito, golpe de Estado, participação em organização criminosa, dano qualificado e deterioração de patrimônio tombado. A Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF) determinou a pena de dois anos de prisão, em regime aberto.

Ele tem, porém, algumas restrições, como recolhimento noturno, proibição de sair do país e de usar as redes sociais.

O que é a reserva