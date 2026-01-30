Política

Em Brasília

Lula deixa hospital após cirurgia de catarata no olho esquerdo

Após o procedimento, realizado pelas 8h desta sexta-feira, o presidente deixou o local pouco depois das 10h. Ainda não há informações sobre seu estado de saúde

Estadão Conteúdo

Gabriel Hirabahasi

