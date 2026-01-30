Lula deixa hospital após cirurgia de catarata no olho esquerdo

Presidente teria chego ao hospital por volta das 7h20min. Jonathan Heckler / Agencia RBS

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva deixou na manhã desta sexta-feira (30), o hospital, em Brasília, onde foi submetido a uma cirurgia de catarata no olho esquerdo. Lula chegou ao hospital por volta das 7h20min. A cirurgia estava prevista para as 8h. O presidente deixou o local às 10h04min com o comboio presidencial.

A Secretaria de Comunicação Social da Presidência não deu informações sobre a cirurgia desde a tarde de quinta-feira (29), quando informou que o presidente passou por exames e faria o procedimento desta sexta. Tampouco divulgou informações, até este momento, sobre a cirurgia ou o período de recuperação do presidente.

Em 2020, Lula foi submetido a uma cirurgia de catarata no olho direito. Naquela oportunidade, estava atuando na campanha do PT para eleger prefeitos e vereadores nas eleições municipais daquele ano.