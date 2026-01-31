Lula apresenta "evolução satisfatória" após cirurgia de catarata

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva passou neste sábado (31) por uma avaliação de rotina no primeiro dia após a cirurgia de catarata no olho esquerdo.
Segundo informações da Secretaria de Comunicação Social (Secom), ele apresentou "evolução satisfatória, com exame oftalmológico dentro do esperado para o período". O procedimento pós-operatório foi realizado na clínica Mirar Oftalmologia, em Brasília.
Ainda conforme a Secom, o presidente retornará às atividades habituais na próxima segunda-feira (2), após passar o fim de semana em repouso.
Na última sexta-feira (30), Lula fez a cirurgia e teve alta hospitalar na sequência. O procedimento é indicado com o avanço da idade. Em 2020, ele já havia sido submetido a uma cirurgia de catarata no olho direito.