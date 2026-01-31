Lula apresenta "evolução satisfatória" após cirurgia de catarata

Lula fez cirurgia na sexta-feira e teve alta no mesmo dia. Ricardo Stuckert / Presidência da República / Palácio do Planalto

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva passou neste sábado (31) por uma avaliação de rotina no primeiro dia após a cirurgia de catarata no olho esquerdo.

Segundo informações da Secretaria de Comunicação Social (Secom), ele apresentou "evolução ‌satisfatória, com exame oftalmológico dentro do esperado para o ‍período". O procedimento pós-operatório foi realizado na clínica Mirar Oftalmologia, em Brasília.

Ainda conforme a Secom, o presidente retornará às atividades habituais na próxima segunda-feira (2), após passar o fim de semana em repouso.