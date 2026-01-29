Daniel Vorcaro é convocado para depor na CPI do INSS

Daniel Vorcaro é suspeito de fraude e organização criminosa. Banco Master / Divulgação

O banqueiro Daniel Vorcaro, proprietário do Banco Master, foi convocado a depor na Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) do INSS. A oitiva está prevista para a próxima quinta-feira (5).

A informação foi confirmada pelo presidente da comissão, senador Carlos Viana (Podemos-MG), através de um post nas Redes sociais.

“Comunicamos ao Brasil que Daniel Vorcaro e Luiz Félix Cardamone Neto foram convocados para comparecer nesta quinta-feira, dia 5 de fevereiro, perante a CPMI do INSS”, escreveu Viana em uma rede social.

“A CPMI seguirá adotando todas as medidas legais cabíveis para assegurar que ninguém se esconda atrás de decisões provisórias e que os fatos sejam plenamente esclarecidos diante do povo brasileiro”, completou.

A convocação de Vorcaro já havia sido aprovada pela Comissão em dezembro. Além disso, os sigilos bancário e telemático do empresário também foram quebrados pela CPI.

Vorcaro é suspeito de fraude e organização criminosa em um suposto esquema de emissão de R$ 12 bilhões em créditos falsos, incluindo a tentativa de compra da instituição financeira pelo Banco Regional de Brasília (BRB), banco público ligado ao governo do Distrito Federal. De acordo com as investigações, as fraudes podem chegar a R$ 17 bilhões.