Caiado anuncia filiação ao PSD ao lado de Eduardo Leite e Ratinho Júnior

Ronaldo Caiado anunciou a troca do União Brasil pelo PSD na noite de terça-feira. Camila Hermes / Agencia RBS

O governador de Goiás, Ronaldo Caiado, anunciou na noite de terça-feira (27) a sua filiação ao PSD para tentar manter a pré-candidatura à Presidência da República. Ele fez o anúncio ao lado de Ratinho Júnior, governador do Paraná, e Eduardo Leite, do Rio Grande do Sul. Os dois também são pré-candidatos à Presidência da República.

— Aquele que for escolhido (para ser candidato) levará essa bandeira de resgate daquilo que o povo espera: caráter, honra, independência intelectual para governar esse país. O que sair daqui candidato terá o apoio dos demais — disse Caiado, que está deixando o União Brasil. O comunicado foi publicado por meio de um vídeo nas redes sociais.

Leite deu boas-vindas ao novo colega de partido, rechaçou haver aspirações individuais e afirmou que ninguém precisa pensar igual, mas que é necessário pensar o Brasil. Já Ratinho defendeu que é preciso fazer "um novo país".

Mais cedo, em entrevista à rádio Nova Brasil, Caiado disse que havia comunicado a decisão de procurar outra legenda ao presidente do partido, Antônio Rueda, e ao ex-prefeito de Salvador, ACM Neto.