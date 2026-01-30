Banco Master tinha apenas R$ 4 milhões em caixa antes de liquidação, diz diretor do Banco Central

Banco Master acumulava pendências de cerca de R$ 2 bilhões em depósitos compulsórios. Rovena Rosa / Agência Brasil

Durante depoimento à Polícia Federal, Ailton Aquino, diretor do Banco Central (BC), afirmou que o Banco Master tinha apenas R$ 4 milhões em caixa no dia em que foi liquidado, em novembro de 2025. As informações são do g1.

Além das dívidas, o banco de Daniel Vorcaro também acumulava pendências de cerca de R$ 2 bilhões em depósitos compulsórios, que são obrigatórios, mas foram interrompidos pelo Master diante das dificuldades enfrentadas.

Aquino explicou que por causa da crise de liquidez, acompanhou de perto o desenvolvimento do Master:

— Apesar do Master ser um típico, nós chamamos S3, uma instituição de médio porte, dada a crise de liquidez do Master e com R$ 80 bilhões de ativos totais, o acompanhamento por parte da supervisão era fundamental para entender a liquidez — introduziu o diretor.

— Para pontuar isso claramente: um banco de R$ 80 bi tem liquidez de R$ 3 bi, R$ 4 bi em títulos livres. O Master, antes da liquidação, só tinha R$ 4 milhões no caixa — adicionou.

O conteúdo dos depoimentos de Aquino, Vorcaro e do ex-presidente do Banco de Brasília (BRB) Paulo Henrique Costa só foram divulgados na quinta-feira (29), após o ministro Dias Toffoli, relator do caso no Supremo Tribunal Federal (STF), retirar o sigilo do caso.

Problemas de pagamento

Durante o depoimento, Aquino mencionou as dificuldades de pagamentos pela Will Bank, que também teve sua liquidação extrajudicial decretada pelo BC na semana passada.

Antes de sua liquidação, a Will estava sob Regime de Administração Especial Temporária (Raet) do Banco Central, assumindo temporariamente o controle da instituição. A decisão foi tomada a fim de evitar o agravamento da situação e prejuízos maiores aos clientes e ao sistema financeiro.

— Outro problema, as contas, as grades da Will, pagamento da Will estavam sendo, aí, muita dificuldade o pagamento. O acompanhamento era por causa de antes da crise de liquidez. Se fechava ou não fechava o caixa — argumentou.