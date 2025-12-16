Política

Câmara dos Deputados
Notícia

Votações de PEC da Segurança e PL Antifacção são adiadas para 2026 

Decisão foi tomada em reunião com líderes partidários e o presidente da Casa, Hugo Motta

Zero Hora

Enviar email

Estadão Conteúdo

Agência Câmara

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS